Nowe mieszkania w Toruniu. Kto dostał? Zobacz, jak wyglądają w środku

„Trzynastki” dla nauczycieli w Toruniu jeszcze przed feriami

Dodatkowy zastrzyk gotówki i to już za niecałe dwa tygodnie – na to mogą liczyć pracownicy oświaty w Toruniu. Decyzją prezydenta trzynaste pensje zostaną im wypłacone 24 stycznia. We wrześniu nauczyciele dostali podwyżki oraz możliwość dorobienia na zajęciach dodatkowych.