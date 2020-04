Nocne zakupy w Toruniu. Jak wyglądają? Gdzie najdłuższe kolejki?

zobacz galerię (6 zdjęć) Dobrym rozwiązaniem okazała się też możliwość korzystania z samoobsługowych kas. Szczególnie młodsi klienci sami skanowali swoje towary i płacili za nie kartą. Polecamy: Nietypowe usługi w sklepach w Toruniu. Jakie i gdzie? Po niemal godzinie spędzonej w Biedronce, postanowiłam sprawdzić, jak sytuacja wygląda w Lidlu przy ul. Lubickiej. W związku z tym, że była już prawie pierwsza w nocy liczyłam, że kolejka się rozładowała. Niestety, zrezygnowałam z zakupów, bo przed budynkiem stało 5-6 osób czekając na wejście do sklepu. Ja na to nie miałam już siły. zobacz galerię (6 zdjęć)

Długie kolejki przed wejściami do sklepów, ale i półki pełne towarów – tak w nocy z wtorku na środę wyglądały Lidl i Biedronka w Toruniu. Nocni zakupowicze wywozili wypełnione po brzegi kosze. Co szczególnie ważne w dobie pandemii, wielu z nich nie kupowało tylko dla siebie. Aby dostać się do niektórych sklepów, trzeba było stać nawet ponad godzinę.