Niestety! Apator bez szans na brąz. Włókniarz był lepszy od toruńskich Aniołów

Torunianie rozpoczęli od mocnego uderzenia, bo Patryk Dudek i Paweł Przedpełski pokonali podwójnie najsilniejszą parę gospodarzy - Leona Madsena i Kacpra Worynę. Przewaga w dwumeczu wzrosła do sześciu punktów, ale były to tylko miłe złego początki. W perspektywie był bowiem wyścig juniorów. Zgodnie z przewidywaniami Włókniarz wygrał go 5:1 i w meczu notowaliśmy remis. Gorzej, że chwilę potem od startu do mety prowadził Jakub Miśkowiak, a Fredrik Lindgren wyprzedził na trasie Roberta Lamberta (ostatni był Jack Holder). Po trzech wyścigach częstochowianie odrobili stratę z Torunia, gdzie było 46:44 dla Aniołów. Za chwilę zaś trzecie z rzędu zwycięstwo dla miejscowych wywalczyli Mateusz Świdnicki z Bartoszem Smektałą. Nie dali szans Dudkowi i Krzysztofowi Lewandowskiemu i po pierwszej serii startów mieliśmy już wynik 16:8.

Druga seria była lepsza dla Apatora, bo wszystkie trzy wyścigi zakończyły się remisami. Co ciekawe - we Włókniarzu zawodził Madsen, który w pierwszych dwóch swoich startach potrafił pokonać jedynie Mateusza Affelta.