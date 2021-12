Nie będzie zdalnego nauczania, choć pandemia przyśpiesza. Co na to toruńscy nauczyciele?

Zdalne nauczanie. Co na to nauczyciele?

Co ze zdalnym nauczeniem w szkołach?

Czwarta fala pandemii nie puka do naszych drzwi, ona jest już w środku. Bywają dni, kiedy liczba nowych zachorowań zbliża się do 30 ty. dziennie, a liczba zgonów przekracza pół tysiąca na dobę. Te dane muszą niepokoić. Nie na tyle jednak, by rząd brał pod uwagę choćby czasowe zamknięcie szkół i przejście na naukę zdalną. Zarówno Adam Niedzielski, minister zdrowia, jak i Przemysław Czarnek, szef resortu edukacji zdecydowanie wykluczają taką możliwość.