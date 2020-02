Najlepsi mechanicy na toruńskim Rubinkowie: gdzie ich znaleźć?

Policjant z Torunia wygrał w sądzie z KWP Bydgoszcz

Komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy pozwał toruńskiego kryminalnego do sądu. Żądał, by zapłacił za naprawę służbowego auta, bo rzekomo doprowadził do jego uszkodzenia. Sąd stanął po stronie policjanta.