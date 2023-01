Toruń. Ogromny dług miejskiego szpitala. Co o sytuacji lecznicy ma do powiedzenia jej dyrektorka?

Na pierwszym w 2023 posiedzeniu Rada Miasta Torunia zajęła się programem reanimacji Specjalistycznego Szpitala miejskiego. Został on przygotowany na podstawie przeprowadzonego wcześniej audytu, wspólnie z władzami szpitala opracowała go poznańska firma Formedis, która była także odpowiedzialna za audyt. O tym dokumencie pisaliśmy szeroko kilka dni termu, przypomnijmy więc tylko, że w połowie ubiegłego roku zadłużenie szpitala sięgnęło 157 milionów złotych. Jego wzrost jest bardzo niepokojący, w roku 2019 wynosiło nieco ponad 81 milionów złotych. Według danych z czerwca 2022 roku ponad 75 procent wszystkich zobowiązań (ok. 118,6 mln zł) stanowiły kredyty i pożyczki. Blisko połowa długu to zadłużenie w instytucji parabankowej BFF Polska.