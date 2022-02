Mieszkanie Plus w Toruniu już gotowe! Niebawem lista 320 najemców

- Jeśli chodzi o termin ogłoszenia ostatecznej listy najemców to żadnych dalszych przesunięć nie ma. Tak jak zapowiadaliśmy ostatnio, lista pojawi się w drugiej połowie lutego. Pierwsze umowy z najemcami podpisywać będziemy jednak nie wcześniej niż w marcu - przekazuje "Nowościom" Katarzyna Fiuk.

Toruń. Osiedle przy ul. Okólnej ma już pozwolenie na użytkowanie! Trwa kosmetyka wewnątrz

Osiedle "Mieszkanie Plus" w Toruniu niedawno otrzymało już pozwolenie na użytkowanie . Ostatecznego odbioru od wykonawcy spółka PFR Nieruchomości jednak jeszcze nie dokonała. Dlaczego?

Masz te objawy? To znaczy, że masz niedobór witaminy E

- Trwają jeszcze ostatnie, wykończeniowe prace wewnątrz budynków oraz porządkowanie terenu inwestycji. Przekazanie osiedla odbędzie się, gdy te roboty się zakończą - mówi rzeczniczka spółki. -Realny i spodziewany termin odbioru osiedla to marzec.

O ile sama budowa przy ul. Okólnej poszła naprawdę sprawnie, o tyle przeciągnął się proces wyłaniania przyszłych lokatorów osiedla. Pierwotnie ostateczna lista najemców ogłoszona miała być na przełomie stycznia i lutego. Ten termin jednak przesunięto. Z jakiego powodu? - Nie wszystkie dokumenty, konieczne do przeprowadzenia weryfikacji, dotarły do nas w pierwszym wyznaczonym terminie. Podeszliśmy do tego ze zrozumieniem z uwagi na okres świąteczny - wyjaśniała Katarzyna Fiuk.