Miasto sprzedaje działki na toruńskim lewobrzeżu. Znamy ceny! Sara Watrak

W miejskim portfolio sprzedażowym pojawiły się cztery nowe działki pod budowę domków jednorodzinnych. To grunty w atrakcyjnej lokalizacji - na lewobrzeżu, przy ul. Osadniczej, blisko nowego mostu. Ceny działek na Rudaku zaczynają się od ok. 300 zł za mkw., co oznacza, że najtańszą działkę można mieć już za 410 tys. zł.