Masz takie objawy? To może być niedobór magnezu. Nie możesz tego lekceważyć Michał Sierek

Kiedy mówimy o objawach niedoboru magnezu, zapewne większość z Was wymieni drgania i skurcze mięśni. Zanim sięgniemy po preparaty zawierające magnez warto jednak skonsultować się z lekarzem oraz zaznajomić się z innymi objawami. Sprawdź, jakie symptomy najczęściej występują u osób z niedoborem magnezu. Co powinno nas zaalarmować?

Niedobór magnezu to przypadłość, która dotyka wiele osób. Niektóre objawy niedoboru magnezu mogą być źle interpretowane. Chociaż na ogół niedobór magnezu nie powoduje poważnych dolegliwości, to w skrajnych przypadkach może doprowadzić do uszkodzenia istotnych narządów. Sprawdź, jakie symptomy najczęściej występują u osób z niedoborem magnezu, co powinno nas zaalarmować?