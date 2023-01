Masz niepotrzebne naczynia, pościele, AGD? Przynieś je w Toruniu! Ukraińskie rodziny czekają

W wielu domach zalegają niepotrzebne już, ale jeszcze w dobrym stanie sprzęty gospodarstwa domowego. Nie warto ich wyrzucać ani magazynować - naprawdę mogą teraz bardzo się przydać i ucieszyć rodziny przybyły do nas z Ukrainy. To głównie matki z dziećmi, które coraz częściej podejmują prace i wynajmują mieszkania (często wspólnie w kilka kobiet). Tyle, że często są to mieszkania puste...