Kujawsko-Pomorskie: Wszystkich Świętych 2022 w regionie. Sprawdzamy ceny!

Znicz jest ze szklanymi ściankami (ze srebrnym lub złotym krzyżem albo z napisem „Na zawsze w naszej pamięci” z przodu) i granitową podstawą oraz przykrywką też wykonaną z granitu. Waży ponad 5 kilogramów, a kosztuje 330 zł. Jest też znicz tzw. artystyczny, model kapliczka, o wadze do 4 kg. Wykonano go ze stali nierdzewnej w połączeniu ze szkłem półprzezroczystym. Teraz, czyli na wyprzedaży, można go mieć za 249 zł (cena regularna: 299 zł).

Ceny, jak na znicze, dosyć wysokie, ale raczej nie dziwią w roku, zdominowanym przez inflację. Parę lat temu można było nabyć znicze za mniej niż złotówkę. Dzisiaj najtańszy wkład do znicza to wydatek prawie 2 zł, chociaż są takie za kilkanaście zł.