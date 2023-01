Kujawsko-Pomorskie: Tanie domy do remontu do kupienia w regionie. Oto najnowsze ogłoszenia!

Rynek nieruchomości w Polsce: duża zapaść w 2022 roku

W 2022 roku sprzedaż nowych mieszkań i domów w Polsce wyraźnie spadła. Jednym z głównych czynników tej sytuacji był wzrost stóp procentowych, który znacznie ograniczył możliwości finansowania inwestycji w nieruchomość kredytem w przypadku osób najmniej zarabiających. Również sam koszt kredytu zwiększył się. W efekcie deweloperzy na siedmiu największych rynkach w Polsce, sprzedali o 38 procent mniej mieszkań w porównaniu do ubiegłego roku.

Kupić nowy dom czy z rynku wtórnego?

To pokazuje skalę zmian na rynku nieruchomości 2022 roku. Wiele osób zastanawia się, czy opłaca kupić się obecnie nowy dom lub mieszkanie, czy może zainteresować się ofertami z rynku wtórnego. W przypadku kupna domu z tzw. "drugiej ręki" można się zastanowić także nad opcją kupna nieruchomości, która wymaga remontu. To znacznie obniży cenę zakupu. Jeżeli ktoś posiada podstawowe umiejętności i wiedzę z zakresu budownictwa, może sam wykonać niektóre z prac remontowych. Pozwoli to zaoszczędzić dodatkową gotówkę.