Kto zapłaci za likwidację dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Chłopickiego w Toruniu?

Sprawa szokuje, tym bardziej że to miejsce od zabytkowej starówki dzieli dosłownie pięć minut drogi. Jakim cudem wielkie śmietnisko rosło sobie miesiącami czy nawet latami? Przez nikogo nie niepokojeni mieszkańcy zwozili tu odpady. Spółka ze stolicy natomiast najwyraźniej się tym nie interesowała. Właściciel terenu również... Kto teraz to wszystko posprząta?

Straż Miejska: "Dotrzemy do dzierżawcy i wezwiemy do sprzątnięcia terenu"

Łukasz Naskręt z wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia poinformował nas, że sprawę przekaże Straży Miejskiej. A to z tej racji, że dotrzeć trzeba do warszawskiego przedsiębiorcy, który w ocenie urzędników odpowiedzialnym jest teraz za likwidację śmietniska.

Jaki jest plan? Najpierw strażnicy ustalą adres spółki. Potem wyślą wezwanie do uprzątnięcia terenu. Określą nim termin, którego przedsiębiorca ma się trzymać. - Jeśli na to wezwanie nie zareaguje, to skierujemy do sądu wniosek o ukaranie go — zapowiada Jarosław Paralusz.

Zakładając scenariusz optymistyczny, spółka zareaguje i śmietnisko zlikwiduje. -Już to wiązać się będzie z potężnymi kosztami — zaznacza rzecznik toruńskich municypalnych. I dodaje, że przedsiębiorca w takiej sytuacji ponosi finansowe skutki nielegalnego składowania śmieci przez ludzi, o których beztroskiej działalności może nawet nie mieć pojęcia.