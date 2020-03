Koronawirus. Jak przygotowane są toruńskie firmy?

- Wstrzymuję do odwołania ze skutkiem natychmiastowym wszystkie zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu do krajów o wysokiej zachorowalności, to jest: Chin, Hongkongu, Korei Południowej, Włoch (szczególnie do regionów Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) oraz Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu - taki komunikat wydał prof. Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o. pracuje normalnie, ale podobnie jak UMK zrezygnowała z wyjazdów zagranicznych do odwołania. Powołała też sztab kryzysowy w firmie, ale głównie z przyczyn profilaktycznych.

- Zostały wstrzymane wszystkie wyjazdy służbowe. Poza tym stosujemy się do ogólnej profilaktyki, informujemy pracowników o zagrożeniach. Nie możemy wszystkich pracowników skierować do pracy zdalnej, ale jeśli ktoś źle się czuje to może skorzystać z tej formy pracy, zwłaszcza w sezonie grypowym. Lepiej, by pracownik został w domu i nie zarażał innych, ale to dotyczy infekcji w sezonie zimowym, a nie koronawirusa - tłumaczy Jarosław Szczepanowski, pr manager w Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o.

W firmie we wszystkich toaletach są wystawione specjalne środki do dezynfekcji rąk, ale zanim pojawił się w Polsce koronawirus, też były dostępne. Za to poręcz przy schodach jest przemywana częściej specjalnym preparatem.