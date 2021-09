Kiedy wreszcie przejedziemy autostradą A1 na całej jej długości?

Startujemy na bramkach pod napisem Amber One w podgdańskim Rusocinie i przemierzając całą Polskę z północy na południe, po 6 godzinach, jesteśmy na granicy z Czechami w Gorzyczkach, gdzie polska A1 zmienia się w czeską D1 i biegnie dalej na południowy zachód, w stronę Ostrawy i Brna. 584 kilometry w 6 godzin? Tak, i to bezpiecznie: z dwiema przerwami na kawę i nie przekraczając przepisowych 140 km/h. Na razie to jednak pieśń przyszłości. Sprawdzamy, jak bardzo dalekiej.

Teoretycznie, oddana w całości do użytku autostrada A1 to przyszłość nie aż tak bardzo daleka. Od samego początku A1 budowana była w mniej lub bardziej oddalonych od siebie kawałkach i to przez kilka dekad. Jeszcze w 1992 roku, w dużej mierze dzięki zapobiegliwości ówczesnego wojewody toruńskiego Bernarda Kwiatkowskiego, rozpoczęła się budowa toruńskiego mostu autostradowego, choć o autostradzie jeszcze przez lata całe - przynajmniej w północnej części kraju - głównie się mówiło i jej budowę obiecywało. Dopiero cztery lat później powstała spółka Gdańsk Transport Company, która ostatecznie północny fragment A1 zbudowała.

A1 do Torunia i Włocławka

Pewnie niektórzy kierowcy jeszcze pamiętają, jaką frajdą było przejechanie otwartym w roku 2007 pierwszym, dwudziestokilometrowym odcinkiem z Rusocina do Swarożyna. Kolejne odcinki "Amber One" powstawały bez opóźnień, dzięki czemu w 2011 roku A1 dotarła do Torunia, a w 2013 do Włocławka. Jednocześnie powstawały odcinki od drugiego, południowego jej końca, przy czym tam była to inwestycja państwowa, realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Efekt jest taki, że mniej więcej 1/3 to autostrada "prywatna" i płatna, a 2/3 państwowa i przynajmniej na razie bezpłatna.

Problemem zawsze był środek i tak jest do dziś. W tej chwili A1 to autostrada z dziurą, i to sporą, bo na kilkadziesiąt kilometrów. Od północy obecna A1 kończy się w Tuszynie za Łodzią, znanym ze swego gigantycznego targowiska tekstyliami, od południa na końcówce autostradowej obwodnicy Częstochowy, gdzie ruch już trwa, choć część robót wciąż jest jeszcze wykonywana. Na dokończenie 80 kilometrów z kawałkiem, które łączą te dwa punkty - ciągle czekamy.

Wielki plac budowy