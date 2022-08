Kibice wspierają Adriana Miedzińskiego, żużlowca Polonii Bydgoszcz, który w ciężkim stanie przebywa w zielonogórskim szpitalu

Zielonogórski szpital nie udziela nowych informacji na temat stanu zdrowia Adriana Miedzińskiego, który w piątek 26 sierpnia miał wypadek na torze. Z nieoficjalnych informacji wynikał, że być może jeszcze w poniedziałek miała zostać podjęta próba wybudzania żużlowca ze śpiączki farmakologicznej. Pacjent został wprowadzony w nią ze względu na obrażenia mózgu, jakich doznał w czasie wypadku. Informację o ewentualnym wybudzaniu żużlowca zdementował jednak Robert Kowalik z biura zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. - Stan śpiączki farmakologicznej, w której znajduje się pacjent został przedłużony do czwartku - powiedział Robert Kowalik i zastrzegł, że więcej informacji udzielić nie może.

Przypomnijmy, że 37-letni żużlowiec trafił do szpitala po wypadku, do którego doszło w trakcie meczu Stelmet Falubazu Zielona Góra – Abramczyk Polonia Bydgoszcz (55:35). W ósmym wyścigu, przy wyjściu z drugiego łuku zawodnik Polonii nie opanował motocykla i z całym impetem „wkomponował” w bandę próbującego go wyprzedzić Maksa Fricke’a. Obaj żużlowcy przewrócili się na prostej startowej.