Joanna Bator i Terezia Mora: Oto laureatki literackiej nagrody Torunia i Getyngi

- To już 26. edycja Nagrody Literackiej im. Samuela Bogumiła Lindego i kolejna odsłona literackiego dorobku zarówno Niemiec, jak i Polski - stwierdził prezydent Michał Zaleski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, w trakcie której zostały zaprezentowane laureatki.

Nagroda przyznawana jest od 1996 roku przez władze miejskie dwóch zaprzyjaźnionych miast - Torunia i Getyngi. To jedyna polsko-niemiecka nagroda literacka przyznawana autorom, których słowo tworzy ideały i wartości, łącząc ludzi, społeczeństwa i narody we wspólnej rozmowie.

Joanna Bator: wielbicielka kultury japońskiej

Joanna Bator studiowała kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła także Szkołę Nauk Społecznych przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jej doktorat w dziedzinie filozofii poświęcony był filozoficznym aspektom feministycznych teorii i dyskusji, jaką feministki prowadziły z psychoanalizą i postmodernizmem. Była to jedna z pierwszych w Polsce prac na ten temat.

W latach 1999–2008 Joanna Bator pracowała jako adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, w latach 2007–2011 wykładała również w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych i kilku innych warszawskich uczelniach. W tym czasie przebywała na stypendiach w Middlesex University w Londynie, dwukrotnie w New School for Social Research w Nowym Jorku i trzykrotnie w Tokio jako stypendystka JSPS, Cannon Foundation in Europe oraz Japan Foundation. Pisała felietony i eseje w prasie polskiej i polonijnej – zawsze jako „wolny strzelec”. Była jurorką międzynarodowej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego w latach 2012–2014. Jest znawczynią i wielbicielką japońskiej kultury. Efektem pierwszego dwuletniego pobytu Joanny Bator w Japonii była książka „Japoński wachlarz”. W jej powieściach jest również wiele odniesień i inspiracji związanych z japońską kulturą. W sumie spędziła w Japonii cztery lata.