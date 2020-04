Jak pokonać koronawirusa? Na co przede wszystkim należy zwracać uwagę? Przeczytajcie podręcznik do walki z koronawirusem

"By ta wojna mogła być wygrana musimy być pewni, że personel medyczny posiada wystarczające zasoby – zarówno doświadczenie jak i technologię. Nie zapominajmy też, że szpital ma być frontem, na którym pokonamy wirusa a nie on pokona nas" - napisali w przedmowie autorzy podręcznika do walki z koronawirusem, m.in. lekarze z The First Affiliated Hospital, Zheijang University School of Medicine, którzy swoje doświadczenia, wnioski i uwagi zapisywali podczas zmagań z zarazą.

Podręcznik, przetłumaczony na polski społecznie przez studentów kierunków medycznych, ma trzy rozdziały: "Zarządzanie prewencją i kontrolą", "Diagnostyka i leczenie" i "Opieka pielęgniarska". Jest jeszcze dodatek, m.in. z przykładami porad medycznych. Ujęte w podręczniku zalecenia i porady, w Polsce są na ogół dopiero wprowadzane. Oto kilka z nich:

Zarządzenie pacjentem: