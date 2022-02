Groźby wobec posła Pawła Szramki. "Zamordujemy cię! To jest mafia dopalaczowa"

Intereplacja posła w sprawie dopalaczy sprzedawanych przez internet

W styczniu też poseł Paweł Szramka z Brodnicy (koło poselskie Polskie Sprawy) złożył interpelację w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia. Alarmował, że dostęp do zabronionych substancji jest praktycznie nieograniczony, a jako przykład podał właśnie ten sklep online. 31 stycznia resort zdrowia odpowiedział obszernie na interpelację, skupiając się na sukcesach walki ze stacjonarnym handlem niedozwolonymi substancjami, pozytywnymi skutkami nowelizacji przepisów w roku 2018 i malejącą rok do roku liczbą zatruć dopalaczami.

Dopalacze w sklepie online. Co na to resort zdrowia? Jest odpowiedź dla posła Szramki

Spoofing i groźby: "To jest mafia dopalaczowa. Zamordujemy cię!"

Tymczasem w ostatnich dniach poseł Paweł Szramka odbiera groźby, które ewidentnie mają związek z podjętą przez niego sprawą. Przy okazji on i przypadkowy mężczyzna padli ofiarą spoofingu. Ktoś wykorzystał numer komórkowy mężczyzny i z niego wykonał połączenia z groźbami na telefon posła. glos zmieniony syntezatorem mowy groził tak: "Paczkomaty to narkomaty. Będziemy wysyłać dopalacze In Postem do końca świata. (...). Zamordujemy cię, ty samobójco! To jest mafia dopalczowa. Zaje...my cie maczetą!"