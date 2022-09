Dziś rewanżowy mecz o brązowy medal. Apator powalczy w Częstochowie. Trudne zadanie przed toruńskimi żużlowcami

W pierwszym spotkaniu o brąz pokonali na Motoarenie Włókniarza Częstochowa 46:44. Ponieważ w przypadku remisu w dwumeczu medal przypadnie rywalom, torunianie mogą sobie pozwolić co najwyżej na porażkę jednym punktem.

Będzie to arcytrudne zadanie. W rundzie zasadniczej Anioły przegrały pod Jasną Górą 40:50. O ile nie dojdzie do nieprzewidzianych zdarzeń podczas piątkowych zawodów SEC w Pardubicach, w których startują Leon Madsen, Bartosz Smektała i Patryk Dudek, obie ekipy pojadą w najsilniejszych składach. Gotowy do jazdy jest już bowiem Paweł Przedpełski, który miał upadek podczas turnieju Grand Prix w Malilli i trochę się poobijał.