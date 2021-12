"Dom Światła" pod Toruniem już otwarty! To jedno z pierwszych centrów opieki wytchnieniowej w Kujawsko-Pomorskiem [zdjęcia]

Otwarcie Centrum Opieki Wytchnieniowej w Grębocinie. Co oferuje placówka?

Jak powstawał "Dom Światła"?

Centrum Opieki Wytchnieniowej w Grębocinie powstało dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego. - Wszystko zaczęło się, kiedy Łukasz Kucharski ofiarował Fundacji działkę, na której obecnie znajduje się parking przed centrum. Krótko po tym wydarzeniu pastor Jacek Matlakiewicz podarował nam tę działkę, na której wybudowano obiekt. Aby ubiegać się o środki unijne, musieliśmy dysponować pieniędzmi na wkład własny. Dostaliśmy wówczas darowiznę od Stowarzyszenia Rodzin Pochodzenia Niemieckiego i to znacznie zbliżyło nas do urzeczywistnienia pomysłu otwarcia „Domu Światła”. Tego nie udałoby się jednak dokonać bez partnera reprezentującego samorząd. Niezawodny okazał się starosta toruński Marek Olszewski, na którego wsparcie i pomoc mogliśmy liczyć właściwie już od pierwszego spotkania – mówiła Janina Mirończuk podczas oficjalnego otwarcia obiektu. W uroczystości wzięli udział m.in. starosta Marek Olszewski i wicestarosta Michał Ramlau oraz radna Danuta Kwiatkowska. - Pani prezes dziękuje nam za wsparcie, ale tak naprawdę to my powinniśmy pani dziękować. Gratuluję zakończenia budowy w terminie. Ten obiekt przez wiele lat będzie służyć wszystkim potrzebującym - podkreślił starosta Olszewski.