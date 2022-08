Dawna sala tenisistów stołowych Elektryka na sprzedaż!

Historia toruńskich pingpongistów

Pierwszymi sekcjami w Klubie były:

sekcja tenisa stołowego

sekcja gier zespołowych i lekkoatletyczna

sekcja szachowa

sekcja motocyklowa

Po zmianach w strukturach organizacyjnych zakładów energetycznych jak i strukturach sportu na przestrzeni lat nazwa klubu zmieniała się i tak od 06.07.1948 do kwietnia 1949 był to Klub Sportowy Samorządowiec, od kwietnia 1949 roku do 19.12.1954 roku Koło Sportowe Ogniwo, od 19.12.1954 roku do 20.05.1958 r. Koło Sportowe Sparta, od 20.05.1958 do 20.01.2000 Klub Sportowy Elektryk, od 20.01.2000 do 04.2010 Klub Sportowo-Turystyczny Elektryk, od 04.2010 Klub Sportowo-Turystyczny Elektryk Maximus Broker, od 28.11.2012 Klub Sportowo-Turystyczny ENERGA-MANEKIN TORUŃ, a od 2017 roku ENERGA Klub Tenisa Stołowego TORUŃ.