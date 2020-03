Czy toruńskie targowiska miejskie zostaną zamknięte? Sytuacja jest dynamiczna

Handlujący i kupujący na targowiskach, przede wszystkim ograniczają się sami. Co z ewentualnymi ulgami dla przedsiębiorców? - Targowiska miejskie przy Szosie Chełmińskiej i Mickiewicza prowadzą działalność w ograniczonym, zgodnie z ustawą zakresie, a więc ograniczają się do handlu produktami spożywczymi, drogeryjnymi - powiedział podczas środowej telekonferencji prasowej prezydent Michał Zaleski. - Do tego dołączyły także targowiska, które są prowadzone przez podmioty prywatne, również ograniczyły swój asortyment. WIĘCEJ NA KOLEJNYCH STRONACH >>>>> Czytaj także: Odwołane śluby i chrzciny w Toruniu, pogrzeby tylko na cmentarzu. Koronawirus zmienia nasze życie i plany Podejrzenie koronawirusa w Urzędzie Miasta Torunia? Zlecono testy. Będzie też praca zdalna

Tekst: Szymon Spandowski, fot. Szymon Spandowski