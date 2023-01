Czego brakuje na lewobrzeżu w Toruniu? Siłownia, szkoła średnia i... porządny pub! Zobacz zdjęcia lewobrzeża z drona

Na te inwestycje czekają mieszkańcy lewobrzeża w Toruniu

Publicznej szkoły średniej też jeszcze nie wybudowano - po drugiej stronie rzeki znajduje się jedynie Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące, w którym nauka jest odpłatna. Powstanie za to podstawówka przy ul. Strzałowej, na którą czekało wielu mieszkańców.

Siłowni ani klubu fitness na lewym brzegu Wisły nadal nie ma. Są za to liczne siłownie plenerowe m.in. w Parku Tysiąclecia, w Czerniewicach czy na Rudaku.

A co z aptekami całodobowymi? Te w dalszym ciągu znajdują się tylko na prawobrzeżu - przy ul. św. Faustyny oraz w CH Bumar. Mieszkańcy lewobrzeża mają za to blisko do restauracji typu fast food.