Chcecie dostać pączka w prezencie? Przyjdźcie w Tłusty Czwartek na zamek krzyżacki! Sara Watrak

Grzegorz Olkowski

Jeśli co roku w Tłusty Czwartek stoicie w długiej kolejce po pączki, tym razem bądźcie sprytniejsi i przyjdźcie na zamek. Tam dostaniecie pączka w prezencie! Ale to nie wszystko. Toruńska Agenda Kulturalna, w ramach Tłustoczwartkowego Jarmarku Zamkowego, przygotowała także wiele innych atrakcji. Sprawdźcie, co będzie się działo 24 lutego na zamku krzyżackim w Toruniu.