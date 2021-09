CBA w wojsku w Toruniu: czy był przekręt przy remontach ciężarówek? Kontrola przedłużona aż do marca 2022 roku Małgorzata Oberlan

Czy były nieprawidłowości w przetargach na remonty wojskowych ciężarówek Star 266? CBA wkroczyło na kontrolę do 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Toruniu w czerwcu br. Co odkryli kontrolerzy, skoro badanie sprawy przedłużyli aż do marca 2022 roku? Wiadomo, że do ostatniego przetargu na remonty starów zgłosił się tylko jeden kandydat - spółka ze Starachowic, mająca siedzibę przy ulicy... Samochodu "Star 266".