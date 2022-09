Bus dla Kijowa coraz bliżej! Tak licytuje Toruń. Brawo Wojciech Peszyński i inni!

Dr Wojciech Peszyński, politolog z UMK w Toruniu, na licytację stowarzyszenia "Dobra dla dobra" podarował medal zdobyty w zawodach sportowych. - Pierwszy i jak dotąd jedyny zdobyty w biegach, na 15 km - zaznaczył naukowiec. A następnie... sam go wylicytował i błyskawicznie przelał pieniądze na zbiórkę. Takim to sposobem zakup busa dla lekarzy w Kijowie naprawdę jest coraz bliżej!

"Dobry wieczór. My z Ukrainy"- kubek wylicytowała prezeska Fundacji Pro Familia

Któż nie kojarzy tych słów... "Dobry wieczór. My z Ukrainy" - tak od pół roku przedstawiają się na telewizyjnych antenach ukraińscy korespondenci, raportujący kolejne wydarzenia wojenne w swoim kraju. Powitanie to weszło już do historii wojny w Ukrainie.