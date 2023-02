Arriva Twarde Pierniki Toruń już bez rozgrywającego jadą do Łańcuta. Debiut nowego trenera Astorii

Zakończyła się wspólna historia toruńskiej drużyny i Vasy Pusicy. Serb jest już koszykarzem Śląska Wrocław, który wykupił jego kontrakt w Toruniu. Arriva Twarde Pierniki mogła zablokować ten transfer, koszykarz nie miał w kontrakcie wpisanego buy-outu, ale uznano, że to nie miałoby sensu, a z Pusicy i tak żadnego pożytku nie było. Koszykarz od ubiegłego tygodnia symulował chorobę i nie uczestniczył w treningach, nie pojechał także na mecz do Zielonej Góry. Jego powrotu do składu nie wyobrażali sobie trenerzy i pozostali zawodnicy.

Ostatecznie stanęło na kwocie 20 tys. dolarów, które toruński klub dołoży do gaży nowego rozrywającego. Trwają intensywne poszukiwania gracza, który poprowadzi Arrivę Twarde Pierniki w kluczowych meczach o utrzymanie. Strata Pusicy jest bolesna, Serb był najskuteczniejszym graczem zespołu (śr. 16.9 pkt i 4 asysty na mecz).