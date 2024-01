13-letni torunianin zwycięzcą turnieju tenisowego w dwóch kategoriach

- To nie jest żadna niespodzianka, że Julian wygrał i w kadetach, i w starszej kategorii wiekowej junior. Julian był najmłodszym zawodnikiem na turnieju i wygrywał z tenisistami o trzy, cztery i pięć lat starszymi od niego, ale jego wygrana to nie jest żadna sensacja, on jest po prostu świetny - mówi Rafał Utylski, trener KS Nowa Era.