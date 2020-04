13 chorych z koronawirusem pod respiratorem! Walka o oddech

13 pacjentów w szpitalu w Grudziądzu walczy o każdy oddech. To chorzy z koronawirusem, podłączeni do respiratorów. Do tej lecznicy trafili pacjenci z hematologii, urologii i chirurgii w Toruniu.

Do szpitala w Grudziądzu trafiają pacjenci zarażeni koronawirusem lub z jego podejrzeniem z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Na czas pandemii lecznica została przekształcona w jednoimienny szpital specjalistyczny. Tutaj też ewakuowano m.in. 14 pacjentów z zawirusowanego i zamkniętego oddziału hematologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. Jedna z pacjentek zmarła tuż po ewakuacji. W jakim stanie jest 13 pozostałych? Jak czują się ewakuowani z Torunia pacjenci kolejnych zamkniętych oddziałów: urologii oraz chirurgii? Polecamy Premie dla pracowników sklepów, którzy narażają zdrowie

Tajemnicza śmierć mężczyzny pod szpitalem zakaźnym w Toruniu Ani grudziądzka lecznica, ani Urząd Miasta Grudziądza nie udzielają szczegółowych informacji. Wiadomo, że wczoraj (07.04) w lecznicy było 13 pacjentów zarażonych koronawirusem podłączonych do respiratorów. Trwała walka o każdy ich oddech. Polecamy Koronawirus na 3 oddziale szpitala miejskiego w Toruniu! Łącznie na oddziałach zakaźnych w Grudziądzu leżało wczoraj 133 pacjentów. 39 z nich to zarażeni koronawirusem, pozostali z jego podejrzeniem i/lub innymi chorobami. Jak przekazała Beata Adwent, rzeczniczka Urzędu Miasta Grudziądza, stan zdrowia pacjentów zwożonych teraz do lecznicy z całego regionu był "bardzo różny". Szpitalu w Grudziądzu, który decyzją rządu został w marcu przekształcony w zakaźny, jest ponad 40 respiratorów.

Rzecznik prasowa prezydenta miasta Beata Adwent przekazała, że do dyspozycji jest także dodatkowo 25 respiratorów mobilnych. Przy pełnym obłożeniu w tej lecznicy może być stworzonych w razie potrzeb nawet 1100 łóżek dla pacjentów zakaźnych.

Na razie takiej konieczności nie ma, ale szczyt zachorowań w Kujawsko-Pomorskiem dopiero nadchodzi.