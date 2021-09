Zmarł Andrzej Langer, głos starówki w Toruniu. Jak go upamiętnić? Jest petycja do prezydenta

Andrzej Langer był emerytowanym żołnierzem zawodowym, ekspertem od pomiarów skażenia promieniotwórczego, a przez ostatnie lata - "samobieżnym nośnikiem reklamy głosowej". Można go było spotkać najczęściej na głównym deptaku starówki, ale zapuszczał się też w boczne uliczki. Usłyszeć go można jego było o wiele dalej.

- Jak wiele innych osób nie wyobrażam sobie, by "głos starówki" zamilkł na zawsze. Będzie rozbrzmiewał w naszej pamięci, jeśli o to zadbamy. Stąd moja petycja do prezydenta miasta, która podpisało pięćdziesiąt osób - mówi Stanisław Kuczorski.

Pan Stanisław sam jest niezwykle barwną postacią. To autor pamiętnych napisów na murach Tormięsu przy Szosie Lubickiej. Nasi Czytelnicy poznali go bliżej także przy okazji ślubu, który zawierał kilka lat temu w Toruniu w nietypowych okolicznościach. To ów pamiętny ślub w tramwaju. Udzielał go Michał Zaleski, prezydent Torunia.

I to do rąk prezydenta miasta właśnie kierowana jest petycja. Brzmi tak:

"Szanowny Panie Prezydencie! My, niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o upamiętnienie Pana Andrzeja Langera, zwanego przez mieszkańców naszego miasta „głosem starówki”. Pan Andrzej przez wiele lat był rozpoznawalnym mieszkańcem Torunia, prowadzącym swoje usługi w samym sercu naszego grodu jakim jest ulica Szeroka. Tak charakterystyczny, wzbudzający wiele sympatii człowiek powinien zostać upamiętniony w miejscu, z którym był związany przez ostatnie lata. Pan Andrzej Langer był i jest kojarzony z miastem Toruniem przez wiele osób z całej Polski i z zagranicy, stając się „żywym symbolem” naszego miasta w ostatnich latach swojego życia. Prosimy o upamiętnienie Pana Andrzeja Langera poprzez tablicę pamiątkową wkomponowaną w ulicę Szeroką w Toruniu. Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby".