"Zielony Jar": place zabaw, ścieżki edukacyne i siłownie zewnętrze już gotowe! Czego jeszcze można się spodziewać?

Projekt "Zielony Jar" pomału staje się faktem. W lesie na osiedlu Jar można już zobaczyć place zabaw dla dzieci, siłownie zewnętrzne, ścieżki edukacyjne czy przyrządy do ćwiczeń typu crossfit. Zobaczcie na zdjęciach co do tej pory udało się zbudować!

Fot. TW