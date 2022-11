Zasłużeni i lubiani - ludzie z Torunia i okolic, którzy w tym roku od nas odeszli Szymon Spandowski

12 grudnia 2021 roku zmarł Andrzej Różycki, fotografik, filmowiec i filozof. Członek słynnej toruńskiej grupy Zero-61 i pierwszy etatowy fotoreporter "Nowości". Na tym zdjęciu siedzi po lewej stronie, obok Michała Kokota, którego nie ma z nami od 2014 roku. Stanisław Jasiński Zobacz galerię (25 zdjęć)

Starożytni Rzymianie zaczynali rok w marcu. Żydzi witają nowy rok we wrześniu, Chińczycy w styczniu lub lutym. My również nie zawsze liczymy dni od stycznia do grudnia. Gdy przychodzi czas wspomnień o zmarłych, którzy ostatnio od nas odeszli, rachuba zaczyna się od listopada.