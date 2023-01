Wyższe opłaty w 2023 roku. Część z nich jeszcze przed nami!

Drogo, drożej... czy najdrożej? Początek roku 2023 nie przyniósł wyraźnego zahamowania wzrostu cen. Choć inflacja zdaje się powoli spadać (choć tylko pozornie), wyraźny powrót do stałych stawek podatkowych odbił się na tym, za co musimy jeszcze więcej zapłacić. Część podwyżek już za nami, na część musimy się jeszcze przygotować! Za co ceny wzrosną najbardziej w 2023 roku? OTO SZCZEGÓŁY! >>>>>

Pixabay