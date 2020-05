Wycofane produkty przez Główny Inspektorat Sanitarny

Ważna informacja. Główny Inspektorat Sanitarny wycofuje produkty, które mogą zagrażać zdrowiu. Sprawdź, czy nie masz ich w swoim domu!

Wycofanie produktu pn. MI’RA Olej z ryżu, numer partii L0041

Zagrożenie:

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów glicydowych (2332 ± 676 μg/kg) oraz estry 3-monochloropropanodiolu (3-MCPD) na poziomie 7551 ± 1510 μg/kg.

Szczegóły dotyczące produktów:

Produkt – MI’RA Olej z ryżu, 1 l

Wyprodukowano dla – Italmex Sp. z o.o., Macierzysz ul. Sławęcińska 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Numer partii – L0041

Data minimalnej trwałości – 02.2022

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Italmex Sp. z o.o. po otrzymaniu informacji o stwierdzonej niezgodności w produkcie pn. „Olej z ryżu MiRa”, nr partii L0041, dobrowolnie przystąpiła do informowania swoich odbiorców o konieczności rozpoczęcia procesu wycofywania produktu z rynku. Firma jednocześnie udostępniła Państwowej Inspekcji Sanitarnej listę klientów, którzy kupili ten produkt.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie

i nadzoruje działania podejmowane przez przedsiębiorców.

Zalecenia dla konsumentów:

Konsumenci, którzy kupili wskazany produkt, nie powinni go spożywać.

Kolejne produkty wycofane przez Główny Inspektorat Sanitarny

Zagrożenie:

Na podstawie informacji z Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) ustalono, że w składzie kilku partii wyprodukowanego w Czechach produktu pn. NaTurek Puszysty rzodkiewka, 140 g, znajduje się aromat, który mógł zawierać gorczycę. Informacja o obecności gorczycy nie znajduje się na etykiecie produktu. Spożycie wskazanych poniżej partii przez osoby uczulone na gorczycę może wywołać reakcję alergenną.

Szczegóły dotyczące produktu:

Wyprodukowany: w Czechach dla Mleczarnia Turek Sp. z o.o., ul. Milewskiego 11, 62-700 Turek

Nazwa produktu: NaTurek Puszysty rzodkiewka 140 g,

Partie objęte procesem wycofywania:

Numer partii: H20016, Termin przydatności do spożycia: 15.04.2020

Numer partii: H20029, Termin przydatności do spożycia: 28.04.2020

Numer partii: H20042, Termin przydatności do spożycia: 11.05.2020

Numer partii: H20057, Termin przydatności do spożycia: 26.05.2020

Numer partii: H20069, Termin przydatności do spożycia: 07.06.2020

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Mleczarnia Turek Sp. z o.o. niezwłocznie po uzyskaniu informacji od producenta z Czech, który dostarczył produkt do Polski, o możliwej obecności alergenu w kilku partiach produktu, uruchomiła procedurę wycofania tych partii z rynku.

Organy Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania.

Zalecenia dla konsumentów:

Osoby uczulone na gorczycę nie powinny spożywać wskazanych w komunikacie partii produktu. Kolejne produkty wycofane przez Główny Inspektorat Sanitarny

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie produktu pn. „Snack Day, Chipsy paprykowe, 175 g” z datą minimalnej trwałości 28.09.2020 oraz 19.10.2020

Główny Inspektor Sanitarny informuje, że firma Lidl sp. z o.o. sp. k., ze względu na bezpieczeństwo konsumentów z alergią na siarczyny, samodzielnie podjęła decyzję o wycofaniu z rynku produktu „Snack Day, Chipsy paprykowe, 175 g” z datą minimalnej trwałości 28.09.2020 oraz 19.10.2020 i poinformowała organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej o podjętych działaniach.

Zagrożenie:

Firma Lidl sp. z o.o. sp. k. poinformowała, że ostatnie badanie ww. produktu wykazało obecność niezadeklarowanej substancji alergennej – dwutlenku siarki. Klienci z alergią na siarczyny nie powinni spożywać wycofywanego produktu ze względu na możliwe wystąpienie reakcji alergicznej. Dla pozostałych osób (bez alergii na siarczyny) artykuł nie stwarza ryzyka. Szczegóły dotyczące produktu: Nazwa produktu: „Snack Day, Chipsy paprykowe, 175 g”

Data minimalnej trwałości: 28.09.2020 oraz 19.10.2020 Producent: Trüller Knabber – Gebäck GmbH, ul. Erna – Scheffler – Str. 3, 51103 Köln, Niemcy

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli: Firma Lidl niezwłocznie podjęła decyzję o wycofaniu z rynku przedmiotowego artykułu. Informacja dla klientów została zamieszczona na stronie internetowej (https://kimjestesmy.lidl.pl/folder_aktualnosci/wazna-informacja-dla-klientow) oraz w sklepach, w których sprzedawano artykuł, tj. w województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały poinformowane o sprawie przez firmę Lidl i monitorują proces wycofywania produktu z rynku. Zalecenia dla konsumentów: Produkty oznaczone datami minimalnej trwałości wskazanymi w komunikacie nie powinny być spożywane przez osoby z alergią na siarczyny, dla pozostałych osób (bez alergii na siarczyny) artykuł nie stwarza ryzyka. Firma Lidl sp. z o.o. sp. k. poinformowała o możliwości zwrotu produktu (również napoczętego) w każdym sklepie Lidl bez konieczności okazywania paragonu. Kolejne produkty wycofane przez Główny Inspektorat Sanitarny

Wycofanie partii produktu pn. „Lord Nelson, Herbatka ziołowa Rumianek o smaku karmelowym, 28 g”

Zagrożenie:

Dobrowolne, zlecone przez Lidl badanie produktu „Lord Nelson, Herbatka ziołowa Rumianek o smaku karmelowym, 28 g” z datą minimalnej trwałości 11.2021, o numerze partii L6716/3/312 wykazało kontaminację produktu alkaloidami pirolizydynowymi. Mimo braku limitów prawnych dla tych substancji, a biorąc pod uwagę bezpieczeństwo konsumentów, firma Lidl samodzielnie podjęła decyzję o wycofaniu produktu z rynku i poinformowała o tym organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dodatkowo na prośbę GIS została przygotowana ocena ryzyka przez ekspertów z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, zgodnie z którą spożycie produktu o podanym numerze partii może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów.

Szczegóły dotyczące produktu: Nazwa produktu: Lord Nelson, Herbatka ziołowa Rumianek o smaku karmelowym, 28 g

Numer partii: L6716/3/312

Data minimalnej trwałości: 11.2021

Wyprodukowano dla: Lidl sp. z o.o. sp. k., Jankowice, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firma Lidl niezwłocznie podjęła dobrowolną decyzję o wycofaniu z rynku przedmiotowego artykułu. Informacja dla klientów została zamieszczona w sklepach, w których sprzedawano artykuł, tj. w województwach: wielkopolskim, pomorskich, lubuskim, dolnośląskim i opolskim. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały poinformowane o sprawie przez firmę Lidl i monitorują proces wycofywania produktu z rynku. Zalecenia dla konsumentów:

Produkt z partii wskazanej w komunikacie nie powinien być spożywany. Firma Lidl poinformowała klientów o możliwości zwrotu produktu w każdym sklepie Lidl bez konieczności okazywania paragonu. Kolejne produkty wycofane przez Główny Inspektorat Sanitarny

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY OSTRZEGA,

w ostatnim czasie, głównie na terenie województwa łódzkiego, pojawia się narkotyk dostępny

w postaci plastycznej masy do palenia (sztuczny haszysz – fake hash), w kolorze czarnym, brunatnym lub żółtym, sprzedawany przez dilerów w woreczkach strunowych, bez etykiety. Hasan, bo tak nazywany jest przez użytkowników, działając silnie na ośrodkowy układ nerwowy (odurzenie) może powodować zatrucie, a nawet zgon.

Z informacji jakimi dysponuje Główny Inspektorat Sanitarny wynika, iż w obecnie zabezpieczanych produktach zidentyfikowano syntetyczny kannabinoid o nazwie

4F-MDMB-BINACA, który już w małym stężeniu działa na receptory kannabinoidowe, silniej od Δ9-THC – składnika marihuany. Powoduje halucynacje, pobudzenie, agresję, lęk, splątanie, letarg, psychozy, problemy gastryczne, jak również przyspieszenie akcji serca oraz ostrą niewydolność nerek. Stosowanie tego narkotyku prowadzi do uzależnienia lub chorób psychicznych.

W przypadku zauważenia osoby, co do której podejrzewamy spożycie tego narkotyku, należy: Zadbać o własne bezpieczeństwo.

Wezwać Oddział Ratownictwa Medycznego (tel. 112).

W miarę potrzeby i możliwości przystąpić do pierwszej pomocy przedmedycznej.

Główny Inspektor Sanitarny informuje o niebezpieczeństwie związanym z użyciem nowych narkotyków (zwanych popularnie „dopalaczami). Produkty sprzedawane jako tabletki, proszki, ziołowe lub plastyczne mieszanki, jak również liquidy do palenia, często zmieniają skład i stężenie. Użytkownicy często nie są świadomi jakie substancje spożywają, co powoduje trudności w niesieniu pomocy przez służby medyczne.

Kolejne produkty wycofane przez Główny Inspektorat Sanitarny

Wycofanie niektórych partii bazylii suszonej ze względu na wykrycie bakterii Salmonella.

Zagrożenie:

W próbkach bazylii suszonej zbadanych w ramach kontroli urzędowej stwierdzono obecność bakterii Salmonella. Bazylia suszona może być dodawana do produktów spożywczych

i spożywana bez obróbki termicznej. Pałeczki Salmonella mogą przeżyć nawet po długotrwałym przechowywaniu suchego produktu, a po spożyciu przez człowieka wywołać zatrucia pokarmowe, szczególnie jeśli dodawane są do produktów gotowych do spożycia. Szczegóły dotyczące produktów:

Produkt: Bazylia otarta

Importer: ACOR Sp. z o.o., ul. Rawicka 43, 63-700 Krotoszyn

Zakład Konfekcjonujący: P.P.H.U. MAGRAMA, ul. Zaściankowa 48, 71-230 Szczecin

Dystrybutor: NETTO Sp. z o.o., ul. Motaniec 34, 73-108 Kobylanka

Wycofaniu od konsumentów podlegają dwie partie o numerach 19.11 oraz 19.12 oznaczone datą minimalnej trwałości: 31.08.2021

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Wyniki urzędowych badań surowca – bazylii z Egiptu importowanej przez firmę Acor Sp. z o.o. wskazały na obecność Salmonelli w partii nr. 24/C/W/1. W związku z tym wydana została decyzja administracyjna organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej nakazująca wycofanie ww. partii z obrotu handlowego. W wyniku postępowania przeprowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną ustalono, że podmiot P.P.H.U. MAGRAMA użył ww. partii bazylii do produkcji przyprawy Bolinero – bazylia otarta będącej marką własną firmy Netto Sp. z o.o., w dwóch partiach pakowanych po 15 g, o numerach 19.11 oraz 19.12 z datą minimalnej trwałości 31.08.2021. Bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o zanieczyszczeniu Netto Sp. z o.o. podjęła decyzję o wycofaniu z obrotu kwestionowanej partii przyprawy. Sklepy Netto, do których dostarczony został produkt zostały zobowiązane do wstrzymania dalszej sprzedaży. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania kwestionowanych partii.

Zalecenia dla konsumentów: Konsumenci, którzy kupili wskazane w komunikacie partie produktu, nie powinni ich spożywać. Kolejne produkty wycofane przez Główny Inspektorat Sanitarny

Dobrowolne wycofanie produktu pn. Bio Cukier Kokosowy, z powodu stwierdzenia glutenu na poziomie >80 mg/kg w surowcu do jego produkcji

Zagrożenie: W związku ze stwierdzeniem niezadeklarowanej substancji alergennej – glutenu powyżej 80 mg/kg w próbce ekologicznego cukru kokosowego importer produktu z Holandii zdecydował o wycofaniu niektórych partii z obrotu. Jedna z wycofywanych partii została dostarczona do firmy Intenson Europe sp. z o.o., która zapakowała produkt w opakowania jednostkowe o wadze 350 g i 200 g oznakowane jak wskazano poniżej. Spożycie produktu przez osoby uczulone na gluten może wywołać reakcję alergenną.

Szczegóły dotyczące produktu:

Producent – Intenson Europe sp. z o.o., Całowanie 94G, 05-480 Karczew

Produkt:

– Bio cukier kokosowy 350 g, numer partii: L191113, data minimalnej trwałości: 10/03/2022

– Bio cukier kokosowy 350 g, numer partii: L191216, data minimalnej trwałości: 10/03/2022

– Bio cukier kokosowy 200 g, numer partii: L191115, data minimalnej trwałości: 10/03/2022

– Bio cukier kokosowy 200 g, numer partii: L191127, data minimalnej trwałości: 10/03/2022

– Bio cukier kokosowy 200 g, numer partii: L191216, data minimalnej trwałości: 10/03/2022

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli: Firma Intenson Europe sp. z o.o. po otrzymaniu informacji o niezgodności surowca niezwłocznie rozpoczęła procedurę wycofania produktu. Na stronie internetowej zamieściła informację dla konsumentów dot. wycofania https://intenson.pl/blogs/blog/bio-cukier-kokosowy .

Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzoruje proces wycofywania.

Zalecenia dla konsumentów:

Osoby z alergią/nietolerancją na gluten nie powinny spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.

Kolejne produkty wycofane przez Główny Inspektorat Sanitarny

Aktualizacja ostrzeżenia publicznego dotyczącego żywności z dnia 19.12.2019

Zagrożenie: Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów glicydowych (2954 ± 857 µg/kg) oraz estry 3-monochloropropanodiolu (3-MCPD) na poziomie 8937 ± 1787 µg/kg. Szczegóły dotyczące produktów:

Produkt – SoRiso Olej z ryżu z otrębów ryżowych naturalny 100%, 500 ml

Wyprodukowano dla – Italmex Warszawa Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa

Numer partii – E411

Data minimalnej trwałości – 15.10.2021

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Italmex Warszawa Sp. z o.o. po otrzymaniu wyników badań ww. produktu dobrowolnie rozpoczęła procedurę wycofania produktu z rynku, poinformowała swoich odbiorców oraz wstrzymała kolejne zamówienia i zwróciła bieżące przesyłki produktu do producenta. Dodatkowo przedsiębiorca we własnym zakresie zlecił kolejne badania produktu.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie i nadzoruje działania podejmowane przez przedsiębiorców. Zalecenia dla konsumentów: Konsumenci, którzy kupili wskazany produkt, nie powinni go spożywać. Kolejne produkty wycofane przez Główny Inspektorat Sanitarny

Wycofanie dwóch partii produktu pn: „TOPSELLER XXL kasza gryczana prażona 5 kg”

Główny Inspektor Sanitarny informuje, że firma Transgourmet Polska Sp. z o.o. wycofuje dwie partie produktu pn. „TOPSELLER XXL kasza gryczana prażona 5 kg”, wyprodukowane przez Cenos Sp. z o.o., ze względu na stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A w badanym produkcie.

Firma wykryła zagrożenie w wyniku kontroli wewnętrznej produktu oznaczonego numerem partii 08.10.19B/PL oraz datą minimalnej trwałości 01.2021. Procesem wycofania objęto również produkt oznaczony numerem partii 06.11.19B/PL oraz datą minimalnej trwałości 02.2021, z uwagi na ten sam surowiec użyty do produkcji tej partii.

Wycofywane partie produktu pn. „TOPSELLER XXL kasza gryczana prażona 5 kg” były sprzedawane w halach Selgros Cash & Carry. Po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych wskazujących na niezgodność Transgourmet Polska Sp. z o.o. natychmiast zablokowała sprzedaż partii produktu, w której stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A. W dniu 16.01.2020 firma poinformowała klientów o zdarzeniu, z prośbą o zwrot produktu oraz wycofanie produktu ze sprzedaży. Szczegółowe informacje o wycofaniu zawarte są także w komunikacie firmy na stronie internetowej http://www.selgros.pl/kasza-gryczana-topseller Zalecenia dla konsumentów: Dwie partie produktu „TOPSELLER XXL kasza gryczana prażona 5 kg” wskazane w komunikacie nie powinny być spożywane.

Firma Transgourmet Polska Sp. z o.o. poinformowała o możliwości zwrotu produktu w miejscu zakupu. Kolejne produkty wycofane przez Główny Inspektorat Sanitarny Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością: Wycofanie produktu pn. „Kubek bambusowy HTBB2622- BAMBOO marocco”:

Zagrożenie: W próbkach produktu badanego przez władze Litwy stwierdzono migrację formaldehydu, który może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Szczegóły dotyczące produktu: Produkt – Kubek bambusowy HTBB2622- BAMBOO marocco, 240 ml Marka – AFFEK DESIGN BY MONDEX Symbol – HTBB2622 Kod kreskowy – 5902643322622 Importer / dystrybutor – MONDEX Anna i Jerzy Affek Sp. J. ul. Towarowa 17, 10-416 Olsztyn

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli: Firma MONDEX Anna i Jerzy Affek Sp. J. podjęła następujące działania: Dystrybutorzy zostali poinformowani o wycofaniu produktu z obrotu.

Zwrotu towaru można dokonać na podstawie dowodu zakupu w punkcie sprzedaży.

Udostępniono możliwość zwrotu produktu po wypełnieniu formularza na stronie internetowej https://www.mondex.pl/wycofanie.html

Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje działania prowadzone przez przedsiębiorcę.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy używać kubków wskazanych w komunikacie do kontaktu z żywnością. Kolejne produkty wycofane przez Główny Inspektorat Sanitarny

Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością: Migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych z łyżki z poliamidu w kolorze czarnym.

Zagrożenie:

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono, że z łyżki określonej w komunikacie migrują do żywności pierwszorzędowe aminy aromatyczne na poziomie, który może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – Łyżka z poliamidu w kolorze czarnym z metalowym uchwytem, C&E, nazwa na etykiecie w języku polskim: „Naczynie kuchenne ITEM NO: 915-0B8496” Podmiot wprowadzający do obrotu w Polsce: Rozpoczęcie Handlowe Q&D sp. z o.o., ul. Polna 5, 05-552 Wólka Kosowska Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Zalecenia dla konsumentów:

Mając na uwadze, że przedmiotowe łyżki stanowią zagrożenie dla zdrowia konsumentów, nie należy ich używać do kontaktu z żywnością. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wycofanie z obrotu wina pn. Feind Balaton Rosé Cuvée, 0,75 l

Główny Inspektor Sanitarny informuje, że firma Lidl sp. z o.o. sp. k. poinformowała organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wycofaniu z obrotu wina pn. Feind Balaton Rosé Cuvée, 0,75 l, ze względu na brak na etykiecie informacji w języku polskim o obecności substancji alergennej – siarczynów. Spożycie produktu przez osoby z alergią na dwutlenek siarki i siarczyny może wywołać u nich reakcję alergiczną. Dla pozostałych osób (bez alergii na siarczyny) produkt nie stwarza ryzyka zdrowotnego. Szczegóły dotyczące produktu: Produkt: wino Feind Balaton Rosé Cuvée, 0,75 l

Producent: Feind Lajos egyeni, Radványi utca 17, 8000 Székesfehérvár, Węgry

Dystrybutor: Lidl sp. z o.o. sp. k. Wycofaniem objęte są wszystkie partie wskazanego produktu, które na etykiecie nie zawierają informacji w języku polskim o obecności siarczynów.

Szczegółowe informacje na temat wycofywanego produktu znajdują się zarówno na stronie internetowej https://kimjestesmy.lidl.pl/folder_aktualnosci/newsii_wycofanie-wino, jak i w sklepach Lidl. Zalecenia dla konsumentów: Osoby z alergią na dwutlenek siarki i siarczyny nie powinny spożywać wskazanego w komunikacie produktu. Dla pozostałych osób (bez alergii na siarczyny) artykuł nie stwarza ryzyka zdrowotnego. Zwrotu można dokonać w każdym sklepie Lidl bez konieczności okazywania paragonu. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Wycofanie smalcu „Thalheimer Bauernwurst” o różnych wariantach smakowych ze względu na możliwość występowania fragmentów metalu (drutu)

Zagrożenie:

Z uwagi na skargi konsumentów na obecność fragmentów metalu (drutu) w opakowaniach produktu, firma odpowiedzialna za produkt Thalheimer Bauernwurst Deuerlein Vertriebs GmbH zdecydowała o wycofaniu produktu oznakowanego datą minimalnej trwałości 20.03.2020, o wariantach smakowych określonych poniżej. Spożycie produktu może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

Szczegóły dotyczące produktów:

Produkt – Smalec „Thalheimer Bauernwurst” 100 g, smak: klasyczny, jabłkowy, cebulowy, ziołowy, bekonowy

Producent – Thalheimer Bauernwurst Deuerlein Vertriebs GmbH

Dystrybutor w Polsce – Aldi Sp. z o.o.

Data minimalnej trwałości – 20.03.2020

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firma Thalheimer Bauernwurst Deuerlein Vertriebs GmbH wycofuje ze sprzedaży i od konsumentów produkt określony w komunikacie.

Państwowa Inspekcja Sanitarna podjęła współpracę z dystrybutorem w Polsce – Aldi Sp. z o.o. w celu wycofania produktu z obrotu w Polsce.

Zalecenia dla konsumentów: Konsumenci, którzy kupili wskazany produkt, nie powinni go spożywać. xxxxxx Ekologiczny pieprz ziołowy Dary Natury, 60 g, wykrycie glutenu na poziomie >20 mg/kg

Zagrożenie:

W próbkach produktu zbadanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono obecność niezadeklarowanej substancji alergennej – glutenu na poziomie 81,99 ± 16,40 mg/kg. Spożycie produktu przez osoby uczulone na gluten może wywołać reakcję alergenną.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – Ekologiczny pieprz ziołowy Dary Natury, 60 g

Producent – Mirosław Angielczyk Dary Natury, Koryciny 73, 17-315 Grodzisk

Numer partii – 01-04-2020

Data minimalnej trwałości – 01-04-2020 Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Prowadzone jest postępowanie wyjaśniające organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z producentem w celu określenia źródła zanieczyszczenia produktu glutenem. Zalecenia dla konsumentów:

Osoby z alergią/nietolerancją na gluten nie powinny spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu. xxxxxxxxx

Wycofanie rurek waflowych o smakach kakaowym, orzechowym i waniliowym marki LITALY, 400 g

Główny Inspektor Sanitarny informuje, że firma TJX UK podjęła decyzję o dobrowolnym wycofaniu ze sprzedaży rurek waflowych o smakach kakaowym, orzechowym i waniliowym marki LITALY, 400 g. Szczegóły dotyczące produktów: Następujące produkty podlegają wycofaniu: rurki waflowe o smaku kakaowym LITALY, 400 g

rurki waflowe o smaku orzechowym LITALY, 400 g

rurki waflowe o smaku waniliowym LITALY, 400 g

Wycofaniu podlegają wszystkie partie oznaczone numerami:

od 9163 do 9274

i jednocześnie oznaczone datami minimalnej trwałości: od 16 stycznia 2020 do 3 kwietnia 2020

Dystrybutor – TJX Poland sp. z o.o. (sieć sklepów TK Maxx)

Szczegółowe informacje na temat wycofywanych produktów i możliwości ich zwrotu znajdują się na stronie internetowej https://www.tkmaxx.pl/sites/tkmaxxstg.pl/files/product_recall_banner_pl.pdf Zalecenia dla konsumentów: Osoby z alergią na jaja nie powinny spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu. xxxxxxxxxxxx Wykrycie substancji alergennej – dwutlenku siarki w produkcie pn. Papryka słodka konserwowa, którego etykieta nie zawiera informacji o obecności tej substancji

Zagrożenie: W produkcie zbadanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono zawartość ogólnego dwutlenku siarki (E 220) na poziomie 16 ± 2 mg/kg. Na etykiecie produktu nie umieszczono odpowiedniej informacji dotyczącej obecności składnika alergennego – dwutlenku siarki. Spożycie produktu przez osoby z alergią na dwutlenek siarki i siarczyny może wywołać u nich reakcję alergenną.

Szczegóły dotyczące produktu: Produkt – Papryka słodka konserwowa o smaku łagodnym Producent: Z.P.H. Ptak Józef Ptak, Więcki, ul. Akacjowa 5, 42-110 Popów Numer partii: 23.02.2020 Data minimalnej trwałości: 23.02.2020

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli: Prowadzone jest postępowanie wyjaśniające organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z producentem w celu określenia źródła występowania dwutlenku siarki w produkcie, do którego zgodnie z deklaracją producenta związek ten (i jego pochodne) nie jest dodawany. Zalecenia dla konsumentów: Osoby z alergią bądź nietolerancją na dwutlenek siarki i siarczyny nie powinny spożywać wskazanego w komunikacie produktu.

Najnowsze informacje o epidemii koronawirusa