Woźna w Toruniu zarobi w miesiąc więcej niż nauczyciel! Jak to możliwe?

Średnie zarobki pracowników administracji i obsługi w oświacie w Toruniu. W styczniu 2020 roku wyniosły one 3. 837 i 40 groszy brutto. Pensje pracowników obsługi w najniższych kategoriach zaszeregowania, do których należą osoby sprzątające i woźni to 3. 514 zł brutto. Na rękę ich pensja wynosi więc nieco ponad 2,5 tys. zł. To rzeczywiście więcej niż w przypadku nauczyciela stażysty.

Andrzej Banas / Polskapresse