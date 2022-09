Wojsko schodzi z ceny za wynajem budynku w centrum Torunia

Chodzi o budynek z końca XIX wieku, który w czasach pruskich służył artylerzystom. Z kolei w księgach adresowych z lat międzywojennych jest odnotowany jako "dom familijny" należący do Dowództwa Okręgu Korpusu nr 8. Wojsko korzystało z niego także po II wojnie światowej. Do 1920 roku budynek stał przy Roonstrasse, a w polskim Toruniu - przy ulicy Jagiellońskiej 3. Tak było do początku XXI wieku, gdy patronem tego odcinka ulicy stał się Kazimierz Gregorkiewicz (1925-1988). Był on inżynierem architektem, urbanistą, w latach 70. i 80. dyrektorem i głównym projektantem Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Toruniu