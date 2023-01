WIelkie wiosłowanie z WOŚP już w sobotę! Każdy "przepłynie" po 500 metrów

Wioślarska sztafeta co roku jest żelaznym punktem programu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem w rywalizacji (organizowanej już po raz trzynasty) weźmie udział dziesięć miast. W każdym z nich od godziny 10 do 18 uczestnicy wiosłowania będą mieli do pokonania 500 metrów na ergometrze - wygrywa to miasto, w którym w ciągu ośmiu godzin w zabawie weźmie udział największa liczba osób.