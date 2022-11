Wdowia emerytura - nowa formuła. Kto i w jaki sposób chce ją przyjąć? Zobacz, na czym polega!

Propozycja poselska - co zmienia w porównaniu do obecnych przepisów?

Wdowia emerytura - pomysł posłów Lewicy

Posłowie Lewicy, zgodnie z informacją podaną przez Interię Biznes, zbierają podpisy pod obywatelskim projektem gwarantującym możliwość uzyskania wdowiej emerytury na nowych warunkach. Podstawą pomysłu jest to, aby senior po śmierci współmałżonka mógł dodać do swojego świadczenia 25 procent dochodów zmarłego. Jak ma się to do obecnie funkcjonujących przepisów?