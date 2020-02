Wandale na parkingu przy Fałata. Kto niszczy nocą zaparkowane auta?

Szkoła w Toruniu: naturalne włosy i obowiązkowy stanik!

Falę protestów wywołał nowy dress code, który próbowano przeforsować w jednym z liceów w Rzeszowie. W efekcie dyrekcja się z zakazów wycofała. My sprawdzamy, co w kwestii wyglądu wolno uczniom w Toruniu, a co jest niedopuszczalne.