W toruńskim zoo żyje jedna z najstarszych żubrzyc w Polsce. Polewka ma 24 lata

Doczekała się szóstki potomstwa, przebolała śmierć swojego długoletniego partnera Poślizga, a teraz w spokoju dożywa swoich dni w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu. Mowa o Polewce, samicy żubra, która jest jedną z trzech najstarszych przedstawicielek tego dostojnego gatunku w Polsce. Kilka tygodni temu Polewka skończyła 24 lata. Były życzenia i smakołyki. Ta ogromna krowa jest w bardzo dobrej kondycji, choć czas odcisnął już na niej swoje piętno. Do Torunia przyjechała z ogrodu w Gdańsku, by zostać partnerką starszego od siebie o kilka lat samca Poślizga. Co ciekawe, choć byk miał z nią sześcioro potomstwa, to na początku nie był nią zainteresowany. Polewka miała bowiem ułamany róg, a Poślizgowi to się nie podobało. Samiec, który wcześniej miał dwie inne partnerki, w końcu przekonał się do przybyszki znad morza. Zaczęły im się rodzić dzieci jedno po drugim. Najpierw była Pogoda, potem Porywka, następnie Pocieszka, Postka (urodzona w Wielki Piątek) oraz Pomiłka. Ostatnim wyczekiwanym potomkiem pary był urodzony w 2013 roku Polomir, jedyny żubrzy synek.

Tekst: Justyna Wojciechowska-Narloch, fot. Jacek Smarz