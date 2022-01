W lesie w Cierpicach na swojego właściciela czeka pies. Czyżby został porzucony?

Czarny, podpalany kundelek z białą łatką spędza sen z powiek naszej Czytelniczce. Ona i jej mąż są bardzo wrażliwi na los zwierząt, ale w tym przypadku niewiele mogą zrobić. Pies jest sympatyczny, czasem przyjaźnie merda ogonem, ale jest bardzo nieufny. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia biegał po okolicy z innymi psami. Kiedy wezwano na pomoc toruńskie schronisko, wszystkie inne zwierzaki udało się wyłapać, a jego nie. Pracownicy przytuliska użyli fortelu i włożyli tabletki usypiające do jedzenia. Niestety, ten jeden kundelek wystawionej karmy nie ruszył.

- Najgorzej było, kiedy przyszły mrozy. Jednej nocy słupki rtęci spadły do minus 21 stopni. Na szczęście piesek przetrwał ten ciężki czas - mówi nam mieszkanka Cierpic. - Podejrzewamy, że ktoś go przywiózł w okoliczne lasy i po prostu porzucił. Może stało się to w sąsiedztwie miejsca, gdzie teraz koczuje? Nie mam wątpliwości, że czeka tam na swojego pana wierząc, że ten wreszcie po niego wróci. Patrzenie na jego nieszczęście jest bardzo trudne.