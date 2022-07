Uwaga, pasażerowie w Toruniu! Zmiany od 1 lipca: będzie nowa linia autobusowa

Zmiany to efekt wniosków pasażerów oraz dostosowania rozkładów jazdy do obsługi przez autobusy elektryczne. Wprowadzane są na początku wakacji, gdy jest mniej pasażerów. W ramach przygotowań do nich Urząd Miasta, który jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego wprowadził nowe oprogramowanie do zarządzania rozkładami jazdy, powiązane z systemem informacji pasażerskiej. Powstały nowe nowe rozkłady jazdy, uwzględniające nowe warunki ruchu w mieście. Są one sukcesywnie wymieniane na przystankach. Mają nową szatę graficzną.