Uwaga kierowcy! Kolejne zmiany organizacji ruchu w Toruniu

Budowa linii tramwajowej na osiedle Jar trwa już ponad rok i powoduje sporo utrudnień w ruchu. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Co się zmieni od 4 stycznia?

Toruń. Inaczej pojedziemy na rondzie Czadcy i Legionów

Samochody pojadą zachodnią częścią ronda - od strony ul. Długiej. Udostępniony zostanie także zachodni fragment ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z ul. Kaliskiego do skrzyżowania z ul. Filtrową.

- Ruch po tej stronie będzie odbywał się dwukierunkowo z pierwszeństwem przejazdu oraz zachowaniem możliwości wyjazdu z ul. Długiej w lewo i w prawo oraz wjazdem w ul. Długą z ronda Czadcy - wyjaśnia Magdalena Kujawa, kierowniczka działu marketingu MZK.

Z kolei wschodnia strona ronda i Legionów, po której jeździmy obecnie, zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. Zamknięty będzie także fragment ul. Wielki Rów od ronda do wjazdu na stację benzynową MZK. Z ronda w ul. Wielki Rów nie skręcimy. Do stacji dojedziemy tylko od skrzyżowania ul. Wielki Rów z ulicą Kozacką. Wyjazd ze stacji będzie możliwy również tylko w tę stronę.

Do ulicy Legionów i Długiej dojedziemy objazdem - ulicami: Grudziądzką, średnicówką i Legionów.