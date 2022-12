Urlop okolicznościowy. Jak z niego skorzystać? Jakie wynagrodzenie za niego otrzymamy?

Co, jeśli wydarzenie się nie odbyło - czy będzie kara za wzięcie urlopu okolicznościowego?

Na jakich zasadach udziela się urlopu okolicznościowego?

Przepisy dotyczące tego świadczenia pracowniczego zostały opisane w artykule 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dotyczą one szczegółów usprawiedliwiania nieobecności w pracy, a także otrzymywania zwolnień od pracy oraz płatnego urlopu. Właśnie tam można znaleźć informacje o tym, że podwładny ma obowiązek poinformować swojego pracodawcę o konieczności wzięcia urlopu. Z zasady powinien zrobić to odpowiednio wcześniej, co jest możliwe np. w przypadku ślubu. Jednak w przypadku śmierci bliskiej osoby nie ma takiej opcji i wtedy pracownik musi poinformować pracodawcę najpóźniej w drugim dniu nieobecności.