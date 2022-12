Umowa o pracę 2023. Ważne zmiany w przepisach od nowego roku. Co będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku?

Co z ponownym zawarciem umowy o pracę na okres próbny?

Czego dotyczy nowelizacja Kodeksu Pracy?

Początkowo zmiany w przepisach miały być wprowadzone jeszcze w sierpniu 2022 roku. Ostatecznie z powodów legislacyjnych zdecydowano na przesunięcie terminu do nowego roku. Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia 2023 roku, będą dotyczyć tego, na jaki czas będzie mogła być zawarta umowa o pracę na okres próbny.

Cel zawarcia umowy na okres próbny

Co do zasady umowa o pracę na okres próbny ma na celu zweryfikowanie, czy dany pracownik nadaje się na wskazane stanowisko. Po tym czasie, jeśli się sprawdzi, jest on zatrudniany na kolejną umowę o pracę. I właśnie tego dotyczą wprowadzane zmiany.