Ulrike Ottinger z Nagrodą Specjalną EnergaCAMERIMAGE 2022

Ulrike Ottinger, niemiecka reżyserka i ikona kina feministycznego to kolejna osoba, która zostanie uhonorowana podczas 30. edycji Festiwalu EnergaCAMERIMAGE. Wcześniej organizatorzy poinformowali, że nagrodę za całokształt twórczości otrzyma Stephen H. Burum, autor zdjęć m.in. do "Nietykalnych" czy "Mission: Impossible". Obie gwiazdy w listopadzie przyjadą do Torunia.

Obejrzyj: Tajemnice Twierdzy Toruń i innych miejsc w mieście

Przed nami jubileuszowa odsłona Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE. Wiadomo już, że światowe święto kina odbędzie się w Toruniu pomiędzy 12 a 19 listopada 2022 roku. Organizatorzy imprezy ogłosili we wtorek, 14 czerwca nazwisko laureatki Nagrody za Awangardowe Osiągnięcia w Sztuce Filmowej. To Ulrike Ottinger, niemiecka reżyserka. Artystka zapowiedziała już swój przyjazd do Torunia.

Świat oczami kobiety

W swoich filmach Ottinger podejmuje kwestie norm społecznych, zderzania się różnych kultur, kobiecego punktu widzenia, a także tego, co kulturowo „męskie” i „żeńskie”. Za pomocą eksperymentowania z formą i narracją manifestuje bunt przeciw przyzwyczajeniom widzów. Jako artystka wizualna, sama stworzyła warstwę wizualną do niemal każdego swojego filmu, zawsze zwracając szczególną uwagę na estetykę dzieła.

Urlike urodziła się w 1942 roku i dorastała w Konstancji, gdzie zaczęła tworzyć swoje pierwsze realizacje plastyczne. Od 1962 do 1969 roku uczyła się i pracowała jako niezależna artystka w Paryżu. Zainteresowanie malarstwem, fotografią i sztuką performansu pchnęło ją w kierunku kina, co zaowocowało debiutem w 1973 roku obrazem "Laokon i synowie". Międzynarodowym sukcesem okazał się jej następny film, "Madame X – absolutna władczyni" (1977), szybko obwołany manifestem ówczesnego ruchu feministycznego. Kolejne trzy filmy artystki umocniły jej pozycję na europejskiej mapie kina. "Portret pijaczki" (1979), "Dorian Gray w zwierciadle prasy brukowej "(1984) i "Freak Orlando" (1981) dzięki fascynacji mroczną stroną życia miasta i antyspołecznej wymowie były często porównywane do niemieckiego ekspresjonizmu z lat 20.

Azja w filmach dokumentalnych