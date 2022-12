Twoje dziecko lubi lizaki i gumy? Tak to wpływa na jego organizm

Lizaki, gumy i inne smakołyki codziennie są pochłaniane przez niezliczoną liczbę dzieci i dorosłych. Praktycznie nie ma smaku, który nie byłby produkowany. Problem w trym, że większość z tych artykułów zawiera w sobie znaczne ilości cukru. Jak więc wpływają na nasz organizm i czy można je jeść bezkarnie?

Słodycze pod różnymi postaciami cieszą się na całym świecie wielką popularnością. Już od najmłodszych lat sięgamy po cukierki, gumy, lizaki i inne smakołyki. Czy zawsze jedzenie słodyczy jest złe? Oczywiście, że nie pod warunkiem, że robimy to z głowa i w rozsądnych ilościach. Niestety w przypadku dzieci jest o to szczególnie trudno. Warto więc zwrócić uwagę na to co dzieje się z organizmem, gdy dzieci przesadzają z jedzeniem słodyczy.

Guma do żucia

Zaczynamy od gumy do żucia. Ogólnie żucie gumy nie dłuższe niż 15 minut nie ma jakoś wybitnie złego wpływu na organizm człowieka. Gdy za długo żujemy gumę może jednak dochodzić do remineralizacji zębów. Niestety część gum oprócz cukru

zawiera w składzie dwutlenek tytanu, który ma wpływ na zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie jelit. Z kolei sztuczne słodziki oddziałują niekorzystnie na stan mikroflory jelitowej. Niektóre zawierają również substancje przeczyszczające lub powodujące wzdęcia, gazy, silne bóle brzucha, biegunki czy zaparcia.

Lizaki i twarde landrynki

Bardzo lubiane przez dzieci lizaki oprócz dużej zawartości cukru maja w sobie również sporo sztucznych barwników. Twarde słodycze i ich powolne rozpuszczanie się w jamie ustnej to idealne środowisko dla bakterii. Przetwarzają one cukier na kwasy, które przyczyniają się do uszkodzenia zębów.

Wafelki przekładane nadzieniem

Wafelki wydają się lekkie, kruche i tym samym nie za bardzo szkodliwe dla organizmu. Nic bardziej błędnego. Drobinki wafelków z łatwością przedostają się do przestrzeni międzyzębowych, zalepiając tym samym bruzdy. Poza tym bardzo wolno się rozpuszczają i długo zalegają w szczelinach. To daje bakteriom sporo czasu, na rozwiniecie się i spowodowanie próchnicy.

Batony

Wszelkiego rodzaju ciągnące się cukierki karmelowe i batoniki są szczególnie niebezpieczne. Zawierają bardzo dużo cukru oraz innych, szkodliwych dodatków. Jak wszystkie słodycze są idealną pożywką dla bakterii w jamie ustnej. Przyczyniają się do otyłości szczególnie dzieci.

Żelki

Żelki to słodycze, które lubią nie tylko dzieci. Okazuje się jednak, że także one niekorzystnie wpływają zwłaszcza na jamę ustną i uzębienie. Dotyczy to żelków słodkich jak i kwaśnych.

Wszystkie cukierki

Jak sama nazwa wskazuje zawierają duże ilości cukru. A jak wiadomo cukier przyczynia sie do wielu chorób nie tylko uzębienia ale

również innych organów, nie mówiąc już o nadwadze i otyłości.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!