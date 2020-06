Toruńskie przychodnie w czasie epidemii. Co warto wiedzieć?

- Część torunian jest pozbawiona opieki medycznej i nikt nie informuje, kiedy może się to zmienić. Na drzwiach przychodni ogłoszenie o tym, że „budynek zamknięty” i rzeczywiście jest zamknięty. Można odnowić receptę, antybiotyki są zapisywane bez potrzeby, bo przecież przez telefon nie osłucha się pacjenta, nie zajrzy do gardła. Można iść do kościoła, na lody, stać w tłumie 150 osób, a co takiego się dzieje w przychodni, że się zamknęli i nie otwierają? – napisała w liście do redakcji Czytelniczka, podając przykład jednej z toruńskich przychodni. Zaznaczyła także, że inne placówki powoli już się otwierają. - Z tymi samymi zarazkami, które przyniosą do przychodni pacjenci, panie pielęgniarki się na kawie mogą zarazić i w sklepie. Chętnie się dowiem, jak wygląda sytuacja w innych toruńskich przychodniach.