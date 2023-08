Toruń: Zabił Damiana na pasach i uciekł pod wpływem alkoholu. Jest akt oskarżenia!

Kierowca Dariusz P. prowadził po alkoholu, jechał za szybko, wymusił pierwszeństwo... Na pasach przy ul. Andersa w Toruniu uderzył w 20-letniego Damiana i uciekł z miejsca wypadku. To działo się 14 maja br. Teraz prokuratura skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Toruniu. Grozi mu do 12 lat więzienia.

policja/Polska Press